Casa NFT abre exposição com 130 obras na Funarte

Há aproximadamente um ano, um grupo de artistas se reuniu para transformar uma mansão abandonada no Morumbi em uma galeria de arte. O projeto, batizado de Casa NFT, durou até a demolição do imóvel. Felizmente, cerca de 130 obras foram digitalizadas e agora estão em exposição na Funarte. Com pré-estreia para convidados hoje, a mostra traz 70 nomes relevantes da arte de rua como Binho Ribeiro, EDMX, M.I.A, Mari Pavanelli e Filite.

“A importância da exposição é mostrar as infinitas possibilidades de aplicação em termos de entretenimento e experiências dos NFT’s”, disse Alexandre Travassos, idealizador do projeto. A exposição traz desde impressões fine art, exibições em telas digitais e uma sala imersiva de 320m² de projeções com mapeamento digital.

Pinacoteca tem nova curadora-chefe

A pernambucana Ana Maria Maia, de 38 anos, é a mais nova curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo, a partir de setembro deste ano. Maia integra a equipe da Pina desde 2019 e colaborou na organização de exposições individuais, como as de Hudinilson Jr., Joan Jonas e Rosângela Rennó. Ela também é a curadora da primeira panorâmica do artista Jonathas de Andrade que vai ser inaugurada em setembro no edifício da Pina Estação.

Mixologista e pesquisadora lança livro sobre drinques

A mixologista e pesquisadora de brasilidades Néli Pereira lança em setembro Da Botica Ao Boteco, resultado de anos de estudo de plantas e experimentações em seu Espaço Zebra, na região central de SP. No livro, que será publicado pela Companhia de Mesa e entra hoje em pré-venda, Néli mostra como saberes místicos se tornaram produtos comerciais e como usos medicinais viraram um passo a passo para um bom drinque. A obra também traz uma série de receitas

BLOCO DE NOTAS

O APRENDIZ. O empresário e apresentador Roberto Justus compareceu ao jantar do grupo Esfera Brasil, na casa do advogado Nelson Willians, e deu conselhos ao candidato Tarcísio Freitas sobre qual seria o caminho mais fácil para vencer as eleições em SP.

INDEPENDÊNCIA. Antonia Pellegrino faz evento de lançamento do livro Independência – As Mulheres que Estavam Lá, no Festival #AGORA, sábado, no MAM do Rio – ela é organizadora da obra ao lado da historiadora Heloisa Starling.

MATERNIDADE. Acontece hoje o coquetel de inauguração daquela que promete ser a maternidade mais luxuosa do País, a Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or. O local conta com suíte presidencial e camarote anexo à sala de parto.