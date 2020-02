Casa moderna

A mostra Modernos Eternos alugou por um ano uma das três primeiras casas modernistas do Brasil, com projeto de 1930, assinado pelo arquiteto Gregori Warchavchik, que pertence as irmãs Vera Misasi e Linda Misasi Micales. “A ideia é utilizar a casa como um centro cultural pop up do Modernismo durante o ano todo, com exposições de design e arte”, conta Sérgio Zobaran. A casa tombada fica em Higienópolis, tem seus jardins assinados por Mina Klabin e “está à venda”, lembra Zobaran.