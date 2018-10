Casa de bagel tem inspiração nova-iorquina e europeia

Na Kez Bagel & Café, recém-aberta em Pinheiros, o bagel é o grande protagonista. Inspirada nas delis judaicas nova-iorquinas, a casa criada por Alan Niski também foi beber em fontes europeias. “Nem todo mundo sabe, mas o bagel é um pão judaico proveniente da Europa central. Por isso, você consegue encontrar no Kez o homus israelense, o goulash proveniente da Hungria e as burekas típicas da Bulgária”, explica. Para Niski, o pãozinho redondo está cada vez mais popular em São Paulo. “Quando começamos, poucas casas trabalhavam com bagel. Ele é diferente do pão francês por ser bem mais consistente, e quem prova, adora”. Por conta dessa procura, o empresário já está animado e em busca de um novo ponto para abrir uma segunda unidade.

