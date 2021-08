Casa Cor está de endereço novo

A Casa Cor vem cheia de novidades em sua próxima edição – marcada para 21 de setembro a 15 de novembro. Estreia no Parque do Mirante, anexo ao Allianz Parque, na Pompeia, e traz, entre seus destaques, quase 50 nomes da arquitetura e do design brasileiro. Entre eles, (da esq. para a dir.) Ana Weege, Melina Romano, Alexandre Gedeon, Fabiana Silveira, Patrícia de Palma, Jessica Martins e Andrezza Alencar.