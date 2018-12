Até o ano passado, não havia nenhum ponto de venda das joias da Casa Castro fora de São Paulo. Neste ano, Kika Jacintho e Vivi Souza Aranha , que comandam a joalheria com o pai, fizeram eventos em Cuiabá e Araçatuba. Depois, uma viagem mais longa e as peças feitas artesanalmente há 96 anos aportaram em Nova York, na Bergdorf Goodman. “Parece que as mudanças aconteceram de repente, mas a Casa Castro tem quase um século”, diz Vivi.