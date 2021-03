Carta dos Economistas não tem intenção de afastar Paulo Guedes, segundo signatários

Existem muito mais versões do que fatos nessa grande repercussão da Carta dos Economistas, originada no grupo de WhatsApp Economistas do Brasil. Isto posto, os signatários estão cautelosos, observando o desenrolar da reação.

Há quem esteja aproveitando para usar a carta e sugerir a demissão de Paulo Guedes. Mas mesmo os economistas que não concordam com a gestão do ministro, segundo se apurou, alertam para a realidade: em nenhum momento algo perto disto consta da missiva.

Outros estão se perguntando se a carta tem como objetivo forçar o impeachment e, de novo, o que se ouviu ontem, foi que “em nenhum momento isso está na carta”.

O que existe na carta e provocou avalanche de assinaturas de peso é o tratamento da questão ética e técnica, atrelada ao desejo de salvar vidas. “Se movimentar contra a barbárie”, segundo ressalta economista signatário. “A carta é carta de economista, com muita… nota de rodapé”.

Por outro lado, desconfia-se que o centrão pode se aproveitar do movimento técnico, consciencioso e antiestagnação para distorcer a iniciativa e tentar maior liberação de gastos.

Estranha, a vida

No meio médico, causa estranheza a demora na nomeação de Marcelo Queiroga.

Ele, Ernesto

O Círculo de Crítico de Arte do Chile – que elege, anualmente, nomes de destaque do setor cultural – escolheu a exposição Soplo, do brasileiro Ernesto Neto, como a melhor de 2020.

No Brasil, a mesma exposição foi vista em 2019 na Pinacoteca.

Girl Power

Livro para lá de experimental e feminista, da escritora best-seller Cecelia Ahern, sai no Brasil e pela Harper Collins. A coletânea de contos Roar – cujos direitos foram adquiridos pela Apple TV – também está sendo adaptada para uma minissérie, com direito a Nicole Kidman no elenco.

Power 2

Julia Quinn, autora de romances de época da Editora Arqueiro – um deles inspirou a série fenômeno da Netflix Bridgerton – acaba de bater a marca de 2 milhões de livros vendidos no Brasil.