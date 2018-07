Sai esta manhã do Rio, e chega no meio da tarde a SP, pela via Dutra, o primeiro carro elétrico a fazer a viagem completa – 430 quilômetros – na rodovia.

A bordo, Miguel Setas, da EDP, e Helder Boavida, da BMW. Ambas empresas montaram o maior corredor de carregamento para carros elétricos da America Latina – seis postos, EDP com quatro e BMW com duas.