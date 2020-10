Carolina Ferraz realiza websérie sobre convivência de casal na quarentena

Carolina Ferraz (na foto acima, com Otávio Martins) decidiu investir, durante a pandemia, em uma websérie que retrata a convivência de um casal durante a quarentena, escrita por Juliana Araripe e o próprio Martins, produtores executivos da série. “A classe artística foi fortemente impactada pela pandemia, vivemos o coletivo. Esse isolamento provocou uma reflexão profunda, no sentido de como queremos nos expressar e de que maneira queremos nos colocar”, frisa a atriz, que agora é dona de sua própria produtora. Com oito capítulos, “Os Pandêmicos” será exibida no canal da atriz no Youtube.