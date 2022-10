Carolina Dieckmann investe em carreira de ilustradora e designer

Não é de hoje que Carolina Dieckmann se interessa por ilustrações. A atriz, que sempre gostou de escrever cartas para os amigos e familiares, com o tempo passou a ilustrar as correspondências. Enquanto morava nos Estados Unidos, de onde acaba de voltar após uma longa temporada, passou a postar seus desenhos em uma conta no Instagram — inicialmente fechada, mas que agora já é aberta (@_bylora) — apenas como forma de registrar suas criações.

Encorajada pela artista plástica Rita Wainer, Carolina passou a mostrar ao público suas obras e, com isso, abriu a tal conta no Instagram. A coisa foi crescendo e, de lá pra cá, ela fez a ilustração de três livros. “Detalhe que um desses livros é de uma pessoa que eu sequer conhecia, o escritor Rodrigo Alvarez”, conta Carol, que começou sua carreira como desenhista e ilustradora assinando as estampas de uma linha de biquínis. Recentemente, ela fez também as estampas para raquetes de beach tennis. “Foi um trabalho desafiador, que me tirou da zona de conforto. E gosto bem disso”, ela afirma.

Carolina acaba de desenhar uma linha de joias intitulada “LevAxé”, essa é a primeira collab da Neu, marca da designer Manoela Neuenschwander. Esta parceria consagra Carolina Dieckmann como uma multiartista. “Manoela me perguntou se eu poderia me arriscar a desenhar algumas joias inspiradas nos meus desenhos. Como sou cara de pau, aceitei. Minhas inspirações, não só para as joias, mas para tudo que faço, rondam o universo feminino”.

“Também gosto de ter elementos da natureza no meu trabalho, como símbolos do universo mesmo. Tenho a lua e as estrelas como referências”, comenta a atriz.“Como tenho certa fixação por sereias, surgiu a ideia de trazer elementos do mar misturados aos búzios”, completou. Essas referências são traduzidas por Carolina em peças como uma pulseira arco-íris, um brinco Saturno e também em um pingente batizado como Disco Voador.

| SOFIA PATSCH

Ivan e Cláudio Lins falam de amor em SP

O cantor Ivan Lins terá um convidado especial no seu show em São Paulo da turnê Quero Falar de Amor. O filho Cláudio Lins vai cantar com ele uma música própria e inédita no Tokio Marine Hall, dia 8, além de outras canções. Ivan diz que amor de pai “é uma maravilha” e que tem uma sintonia boa com Cláudio no palco: “A gente vai se divertir”.

Galeria SP Flutuante apresenta novos artistas

Sob a curadoria de Regina Boni e Manu Maltez, a Galeria SP Flutuante apresenta os trabalhos da sergipana Fabiana Wolf e do paulistano do Capão Redondo R. Trompaz. Enquanto Trompaz explora a cidade andando quilômetros a pé, Fabiana deixou Aracaju aos 18 anos para tentar a vida na capital paulista. De 8 de outubro a 24 de novembro.

Bloco de Notas

FORA DO ARMÁRIO. O jurista e professor Tiago Pavinatto lança amanhã, às 18h, o livro Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário na Drummond Livraria.

DIVERSIDADE. Helena Bertho, diretora do Nubank, é eleita como uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo pela Most Influential People of African Descent.

GENÉTICA. O Instituto Ideia Fértil de Saúde Reprodutiva realizará o V Simpósio de Reprodução Humana e Genética. De 6 a 8 de outubro, na Av. das Nações Unidas, 12551.