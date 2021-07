Foi com uma mensagem de otimismo que Carol Trentini posou – rodeada de pombas da paz – para a campanha Glórias da Vida. “Com as fotos, queremos transmitir essa sensação de abrir as janelas e sentir. Este momento é histórico e temos que ter otimismo, sol, boas vibrações”, explica Riccy de Souza Aranha, fundadora da Mixed.