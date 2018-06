Carol Celico e Chris Ayrosa armam parceria

Caroline Celico sempre realizou suas festas e comemorações sob a batuta da designer e cenógrafa Chris Ayrosa. Agora ambas trazem de volta à ativa um antigo projeto que tocavam juntas quando Carolina morava em Milão: a Party Design. Trata-se de uma parceria, na qual a dupla cuida de eventos corporativos, casamentos, entre outros. “Recentemente me pediram uma consultoria para um evento e achei que era uma boa ideia voltar com a nossa parceria”, explica Carol. “Esse é um mercado que nunca enfraquece. Acho que o brasileiro é festeiro e, mais do que nunca precisa de alegria, de motivos para celebrar”, afirma a empresária.