Carol Bittencourt e Bruna Botti lançam coleção a quatro mãos

Carol Bittencourt e Bruna Botti se uniram para criar coleção de sapatos a quarto mãos. “Desenhamos sete modelos, entre flats e mules ultra femininas, em tecidos como camurça, com toque aveludado, tule com poás e laços estilizados, um dos símbolos da Voa Voa, marca de acessórios da Carol”, conta Bruna. “Fico muito feliz em ver nosso projeto sair do papel e se transformar nessa coleção inspirada no verão italian”. “Criamos modelos que podem ser usados tanto com jeans, quanto com um longo esvoaçante.” Os sapatos podem ser encontrados na Botti, marca de Bruna, nos Jardins.