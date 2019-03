Carnaval de Vitória movimenta R$ 13 milhões

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, comemora os R$ 13 milhões movimentados pelo carnaval na capital capixaba. Boa parte desse faturamento veio do desfile da 19 escolas de samba, que atraiu 60 mil pessoas nos três dias de festa.

Além disso, a folia gerou 4 mil empregos e a ocupação hoteleira teve um aumento em torno dos 62%.

E Rezende já prevê mudanças para 2020. Vai ampliar a parceria privada e negociou com o governador Renato Casagrande, seu aliado, a construção da Cidade do Samba, nos moldes da que existe no Rio.

O Centro Cultural Carmélia de Souza vai virar espaço para as escolas de samba montarem os carros alegóricos.

