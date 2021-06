Carlos Wizard volta ao Brasil para ser ouvido na CPI da Covid

Carlos Wizard volta para o Brasil para ser ouvido dia 30, na CPI da Covid.

Quem garante é seu novo advogado Alberto Toron. “ Ele está se antecipando e colocando à disposição da CPI seu sigilo bancário e fiscal, bem como o de suas empresas”, disse ontem à coluna o criminalista.

Voltando 2

Wizard foi citado, na comissão, como um dos membros do chamado “gabinete paralelo”, grupo de pessoas que não fazem parte do Ministério da Saúde e que teriam aconselhado Bolsonaro durante a pandemia.

E como não compareceu à primeira convocação da CPI, prevista para o dia 17 de junho, o STF autorizou a condução coercitiva e apreensão do passaporte de Wizard.

In memoriam

Aprovado pelo Senado há 30 anos, o projeto original de regulamentação da atividade do lobby, de autoria de Marco Maciel – morto recentemente – nunca foi votado na Câmara. Mas produziu dezenas de propostas similares.

Para homenagear Maciel, a Abrig – entidade que faz o lobby do lobby – tem um prêmio com o nome do senador, que ganha nova categoria: Protagonismo Feminino.

Postponed

As apresentações da São Paulo Companhia de Dança no Teatro Sérgio Cardoso foram adiadas. A produção detectou uma pessoa da equipe com covid-19 durante as testagens regulares.

A escolha…

Já tem data a estreia da nova exposição da Temporada de Projetos do Paço das Artes: 10 de julho. Ela celebra 25 anos de um dos mais longevos editais de arte do País.

… da arte

Entre 300 projetos recebidos, nove artistas contemporâneos estão escolhidos. Receberão prêmio em dinheiro, direito a expor no Paço e ter suas obras estampadas no catálogo impresso e virtual do equipamento.

Fora de série

Chega ao À La Carte do cine Belas Artes, hoje, o filme Fogo e Paixão, da dupla Isay Weinfeld e Marcio Kogan. No elenco, desde Fernanda Montenegro até Monique Evans.

Rotativo

São Paulo ganhará, em julho, um centro médico em regime de multipropriedade direcionado a práticas médicas: a Clínica Bento de Andrade.

A iniciativa é de Saul Sabba, da Shevar Participações.