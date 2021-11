Carlos Lupi tenta reverter votos de deputados na PEC dos precatórios e crise com Ciro

Carlos Lupi, presidente do PDT, passou o dia ontem fazendo reuniões políticas. Pediu a deputados para votarem contra a PEC dos precatórios, prevista para ser discutida em segundo turno hoje na Câmara.

A crise na legenda chegou ao ponto de Ciro Gomes suspender sua campanha de pré-candidato à Presidência – após mais da metade da bancada votar a favor da PEC.

Gregos e troianos

A possível entrada na arena política de ex-procuradores da Lava Jato em Curitiba – Diogo Castor de Mattos e Carlos Fernando dos Santos Lima –, na esteira das prováveis candidaturas de Deltan Dallagnol e Sergio Moro em 2022, está dando o que falar.

Nos círculos de advogados críticos à força tarefa não se fala de outra coisa.

Mais Paulo Freire

O Itaú Cultural decidiu prorrogar a data de encerramento da Ocupação Paulo Freire até 30 de janeiro do ano que vem. Quer atender o público presencial, que tem gerado longas filas aos finais de semana. A Ocupação está em cartaz desde dia 18 de setembro – véspera do centenário de nascimento do educador.

Mais Lygia Clark

Sucesso no Rio, a exposição Lygia Clark (1920-1988) 100 anos será aberta na Pinakotheke Cultural São Paulo, no dia 15. Max Perlingeiro selecionou cerca de 100 trabalhos da artista, quase todos inéditos. Entre eles, a coleção de Bichos pertencente ao crítico inglês Guy Brett, grande amigo de Lygia.

CAMINHO ACERTADO

A Netflix vai participar da edição brasileira deste ano da Comic Con Experience, nos dias 4 e 5 de dezembro, conforme adiantou o blog da coluna. A plataforma – uma das mais esperadas pelos fãs – já realizou painéis em outras edições da feira com participação de artistas como Will Smith e Terry Crews.

VOLTA DAS PICK-UPS

Alok será a atração principal do aniversário de 40 anos do empresário Michael Soares, sócio de uma empresa especializada em gestão tributária. A festa, que acontece hoje em Porto Alegre, vai marcar o retorno do DJ aos eventos no Brasil.

ESTREIA

Amanhã e quinta-feira, Teresa Fittipaldi faz sua primeira exposição de cerâmicas. Na loja Pinga, nos

Jardins.