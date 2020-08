Levando a ideia de isolamento produtivo à risca, Carlito Carvalhosa prepara um projeto para o museu a céu aberto FAMA, em Mairinque. “É tudo muito novo e estranho. Ficar em casa com tempo para conversar e conviver com a família ajuda muito”, diz o artista. Ele também se dedica à leitura de obras como Capitalismo sem Rivais, do Branko Milanovi – sobre desigualdade e globalização.ć