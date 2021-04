Carla Pernambuco, do restaurante Carlota, cria delivery apelidado de Carlota Polar

Com a pandemia e o abre e fecha dos restaurante, Carla Pernambuco usou a criatividade para criar seu delivery, que apelidou de Carlota Polar. “Entregamos minhas receitas congeladas até no Polo Norte, se o cliente quiser”, brinca a chef. O menu, que é alterado semanalmente, conta com os famosos pratos de seu restaurante Carlota, além de petiscos, sopas, tortas, massas e molhos. “São ‘comfort foods’, para serem consumidas a qualquer hora. Meu lema é: “Quebre o gelo, alimente seu urso interior”.