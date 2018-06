Cardozo assume defesa de interventor no Sesc-Rio

José Eduardo Cardozo vai defender, no STJ, Luiz Gastão, interventor no Sesc-Rio, que quer permanecer no cargo. O assunto está na pauta de hoje da 1.ª Turma da corte.

Tem gente desconfortável com a contratação de Cardozo. Ele era o ministro da Justiça quando Dilma nomeou três dos cinco integrantes da turma que vai julgar o caso.

Sesc quer que vice

assuma o posto

O estatuto determina que o vice, Antonio Queiroz Junior, assuma. O presidente Orlando Diniz foi afastado em dezembro e preso em fevereiro na Operação Jabuti.