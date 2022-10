Cardiologista Roberto Kalil vai tocar sax em show de Gilberto Gil

Pouca gente sabe, mas o cardiologista Roberto Kalil Filho, diretor clínico do Instituto do Coração, também é saxofonista e vai participar do show que o cantor Gilberto Gil fará no primeiro jantar beneficente da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia (SBTH), organizado por Bia Aydar e Fernanda Nigro, no dia 3 de novembro, no hotel Rosewood.

“Muito além de ser um dos melhores artistas da história deste País, Gilberto Gil é um amigo querido. Aprendi a tocar sax com duas canções dele, “A Paz” e “Se Eu Quiser Falar Com Deus”, músicas que terei a honra de tocar com ele”, disse Kalil. “Além disso, Gil me presenteou com a composição ‘Kalil’ gravada em 2018, o que, sem dúvida, é um privilégio para poucos”, completou. O jantar para apenas 250 pessoas já está com os convites esgotados. Novos interessados ocupam uma fila de espera e aguardam improváveis desistências.

Abravanel é o novo parceiro da Funko

O ator Tiago Abravanel foi escolhido como novo parceiro da Funko no Brasil. A ação junto com a marca dará a um fã a oportunidade de ter sua própria versão funko pop. Em setembro, a empresa anunciou que vai estar na Comic Con Experience 2022, realizada entre os dias 1 e 4 de dezembro.

CEO da Amcham é a administradora do ano

A administradora Deborah Stern Vieitas, atual CEO da Amcham-Brasil, foi eleita a Administradora Emérita de 2022 pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP). No início deste mês, a Amcham-Brasil anunciou que Deborah deixará o cargo no dia 31 de dezembro.

Bloco de Notas

BLACK FRIDAY. Com a proximidade da Black Friday, um levantamento do Twitter no Brasil revela que o livro é o produto mais mencionado na plataforma em conversas sobre consumo. O item aparece na frente de roupa, jogos, tênis, camisa, remédio, presente, iPhone, comida, cerveja, TV e carro.

POLITÉCNICA. Após dois anos ministrando cursos online por conta da pandemia, a Politécnica da USP volta a dar cursos presenciais para interessados na especialização em gestão e planejamento de cidades. As aulas começam em fevereiro.

NA ARGENTINA. O documentário Eles Poderiam Estar Vivos, dos cineastas Lucas e Gabriel Mesquita, será exibido hoje em Buenos Aires. O filme fala sobre o comportamento do governo brasileiro durante a pandemia da covid-19.

MIX BRASIL. Na sua edição comemorativa de 30 anos, o Festival Mix Brasil, dedicado à diversidade da América Latina, que acontece de 9 a 20 de novembro, irá homenagear a cantora Linn da Quebrada.