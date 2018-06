Cardápio de almoço no Itamaraty com Mike Pence foi bom

O cardápio ontem, no almoço de trabalho no Itamaraty com o vice dos EUA, Mike Pence, foi bom: casquinha de siri, bacalhau à lagareiro, arroz de brócolis, batatas rústicas, mousse de açaí com guaraná, banana, chantilly de graviola e praliné de granola.

Tudo regado a espumante e vinhos da Casa Valduga, de Bento Gonçalves.

Indigesto foi Pence usar sua declaração à imprensa para falar do problema dos imigrantes ilegais de El Salvador, Honduras e Guatemala para os EUA.

Diplomatas acharam sua fala meio sem noção.

Leia mais notas da coluna:

+ STJ nega pedido de Ciro para suspender indenização a Collor

+ Impostos dos “produtos típicos” de festa junina estão batendo nos 60%