Cantora e poeta lançam CD

A cantora Mônica San Galo conheceu a psicanalista e poeta Lúcia Cortez durante o verão de 2017. “Fomos apresentadas e logo Lúcia nos convidou para um café em sua casa de praia, na Bahia. Lá nos mostrou seu livro de poesias, o ComoVida”. Ao ver o que Lúcia escreveu, Mônica começou a cantar em silêncio enquanto lia. “Pedi-lhe um violão e passei a registrar no gravador do celular cada uma das melodias que surgiam”, conta a cantora, irmã de Ivete Sangalo – sim, as grafias são diferentes por opção das moças. Vale registrar que Lúcia – irmã de Raul Cortez – nunca havia pensado em musicar seus poemas. Foi assim que, com um livro de poesias, dias de verão e xícaras de café, elas compuseram as onze canções do CD, batizado de ComoVida – Quando A Poesia Encontra A Melodia. Ele será apresentado ao público em show, terça, no Bar Brahma do Centro.