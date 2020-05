Cantor Daniel gravou especial dentro do Santuário Nacional de Aparecida

Daniel gravou um especial de música dentro do Santuário Nacional de Aparecida – que será exibido no domingo na TV Aparecida.

A exemplo do que fez o italiano Andrea Bocelli – ele cantou, para o mundo, na vazia Catedral de Milão. A apresentação de Daniel também não contou com plateia ou banda, apenas o acompanhamento do pianista e maestro Rodrigo Costa.

No repertório do programa estão canções religiosas como Nossa Senhora, Raridade, Oração de São Francisco, Romaria e Ninguém Te Ama como Eu.