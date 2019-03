Candido Bracher foi surpreendido com depoimento publicado no Instagram

Candido Bracher foi surpreendido, semana passada, com depoimento publicado no Instagram por cliente do banco Itaú, feliz com a atuação de gerente na abertura de conta PJ. O que fez? Mandou mensagem de agradecimento à carioca Lara D’Avila.

O presidente do banco vem se envolvendo diretamente em ações desse tipo para incentivar todos a fazerem o mesmo. Desde dezembro, a Ouvidoria do Itaú passou a se reportar diretamente a Bracher.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘Mercado cultural tem de ser visto de modo mais profissional’, diz Carolina Ferraz

+ Números do feminicídio geram polêmica no Fundo Social SP