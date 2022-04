Candidato em lista tríplice divulgada por Fachin chama a atenção de procuradores

Está chamando a atenção de alguns procuradores a divulgação, pelo ministro Edson Fachin, dos quatro candidatos a entrar na lista tríplice da qual sairá um novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. É que entre eles está Fabrício Medeiros, conhecido como defensor da “tese privatista” para se auditar as contas dos partidos.

Leia Também Encontro de presidentes de partidos sobre terceira via hoje em SP terá baixas

De que se trata? De se adotar uma norma pela qual os órgãos partidários nacionais, regionais ou municipais poderão contratar instituições privadas de auditoria para fiscalizar a execução financeira anual dos partidos.

A ideia foi sugerida pelo advogado quando ele atuava no DEM (hoje União Brasil). Por esse modelo, ainda não está claro qual o papel da Justiça Eleitoral – se seria apenas de convalidar relatórios.

Dança das cadeiras

A advogada Marcela Arruda foi convidada pelo prefeito Ricardo Nunes para comandar a Secretaria de Gestão da Prefeitura. Fica no lugar de Fabrício Cobra, que assumiu a Casa Civil.

Marcela vai se afastar do escritório Rubens Naves, Santos Jr. onde trabalha há 14 anos.

Troca de alianças

O casamento de Marthina Brandt, eleita miss Brasil em 2015, com o empresário Gabriel Rocha Kanner vai acontecer no hotel Rosewood, em São Paulo, no dia 2. Os presentes dos convidados serão doados para instituições de caridade.

É a segunda vez que o casal comemora a união. A primeira foi uma cerimônia para poucos, realizada na Capelinha do Morumbi por causa da pandemia.

Dose dupla

Barbara Paz está comemorando. Seu filme “Babenco – Alguém Tem que Ouvir O Coração E Dizer: Parou” estreou há duas semanas no Globoplay e está entre os documentários mais vistos da plataforma. Ela também desenvolve o projeto do longa, “Solidão”, uma co-produção com Portugal.

Bonifácio

A Amigos da Arte lança nos próximos dias a Agenda Bonifácio, com programação voltada para os 200 anos da Independência do Brasil. Além dos temas culturais, a plataforma vai apresentar curiosidades, entrevistas, e uma timeline com os fatos históricos do período.

Liverpool é Aqui

As Fábricas de Cultura da Zona Leste preparam atividades sobre os Beatles em maio: exibição de filmes, show da banda Beatles para crianças e grupos de dança inventando coreografias para o TikTok a partir de hits da banda.