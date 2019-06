Canções para o mundo todo

Em 2014, quando postou o primeiro vídeo seu cantando no YouTube, nem passava pela cabeça de Luciana Zogbi, na época estudante de administração e economia, levar adiante uma carreira musical. Só que o poder da internet foi mais forte: o público começou a pedir e Luciana passou a divulgar novas canções, inclusive autorais. Hoje, a moça tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, já fez sucesso com uma música no Líbano e se prepara para lançar seu primeiro disco no ano que vem. “O universo digital é para mim como se fosse um palco mágico. Como não existem barreiras geográficas, minha música chega em pessoas de Bangladesh, do Paquistão. Isso é algo muito bacana”, explica Luciana, que divide sua vida entre São Paulo e Los Angeles para a gravação do disco.