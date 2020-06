Cancelado pela covid-19, festival Música em Trancoso tem vídeos disponíveis na Mozarteum

Sabine Lovatelli, do Mozarteum, conta que durante a pandemia intensificou a presença da associação cultural nas redes, por meio do programa Música em Casa, que vem disponibilizando registros em vídeo do festival Música em Trancoso – cancelado pela pandemia. “A partir de junho também estarão na internet, em nossas redes sociais, muitos dos concertos realizados pelo Mozarteum ao longo de quase quatro décadas”, diz