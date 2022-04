Campanha sobre título de eleitor, de fãs do BTS no Brasil, é endossada por Mark Ruffalo

No início desta semana, o grupo Army Save The Planet teve uma surpresa. A campanha ‘Tira Título Army’, organizada por eles para incentivar jovens a tirarem o título de eleitor, chamou a atenção do ator Mark Ruffalo. O americano publicou a postagem do grupo em seu perfil no Twitter e a ação ganhou ainda mais projeção.

Criada em 2019 por fãs do grupo coreano BTS – um fenômeno mundial da música – a organização “Army Save The Planet” se dedica a promover ações sociopolíticas e ambientais de conscientização. Tudo isso incentivado pelas letras do grupo coreano que, segundo Mariana Faciroli, uma das fundadoras do projeto, são sempre carregadas de questionamentos sobre a sociedade da Coreia do Sul.

“O que o Mark fez foi maravilhoso e incrível, agradecemos muito. Mas tem uma ressalva. Ele falou que somos fãs de K-pop e o Army não é isso. Ninguém chama os fãs do Michael Jackson de fãs de pop. São fãs do Michael Jackson”, explica Mariana, que é advogada e faz mestrado na USP.

Com o sucesso da campanha, a organização planeja novas ações até 4 de maio, quando termina o prazo para o alistamento eleitoral. Uma megaprojeção de frases será feita na Praça Roosevelt no dia 22. “Para depois, vamos falar sobre como votar conscientemente”, explica Mariana. l MARCELA PAES