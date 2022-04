Campanha do MP com Federação Paulista de Futebol é vista por milhões de espectadores

No enfrentamento da violência doméstica, o Ministério Público paulista pôs em prática, semanas atrás, um plano original: fez parceria com a Federação Paulista de Futebol e com os clubes nas finais do campeonato paulista, para que mensagens especiais fossem dirigidas aos torcedores pelos canais que transmitiram a fase final da disputa – Record, YouTube e Première.

O impacto foi inédito: 35,2 milhões de torcedores, segundo a FPF, assistiram aos jogos e ouviram as mensagens. Só na partida final, entre Palmeiras e São Paulo, a audiência superou os 10 milhões de pessoas (10.093.190). A semifinal entre São Paulo e Corinthians bateu nos 8,58 milhões. O jogo inicial, entre Palmeiras e Ituano, cravou 2.494.330 espectadores.

Futebol pela paz

Nas contas do MP, uma grande parte do público masculino que vai a estádios ou acompanha os jogos pela TV tem alguma ligação ou proximidade com a questão da violência doméstica. “Nunca antes a mensagem atingiu tanta gente”, avaliou uma fonte do MP.

Direito à antena

E as inserções na TV do PSDB, a partir de 26 de abril, são a aposta de Doria para diminuir rejeição que vem enfrentando nas pesquisas pré-campanha à Presidência. Serão 40 inserções, 12% do espaço dedicado às mulheres.

Para todos

A plataforma #CulturaEmCasa passa a contemplar a população com deficiência auditiva ou visual. O Musical da Passarinha marca a estreia da iniciativa em 24 de abril, no Dia Nacional das Libras.

Encontro

A Fundação Bienal de São Paulo vai aproveitar a Bienal de Veneza, que abre as portas no sábado, para reunir em solo italiano seu Conselho Consultivo Internacional e traçar as metas internacionais para o próximo ano.

O IAB (International Advisory Board), como é chamado o colegiado, tem entre seus membros Andrea e Quinten Dreesmann, Barbara Sobel, Bill Ford e Frances Reynolds, entre outros. O grupo é presidido por Maguy Etlin e Pedro Aranha Corrêa do Lago.

Encontro 2

Em tempo: a Fundação Bienal de São Paulo é responsável pela curadoria do Pavilhão Brasileiro da Bienal de Veneza, que este ano trará uma grande obra interativa do artista alagoano Jonathas de Andrade.