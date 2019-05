Campanha de R$ 35 milhões da Petrobrás irrita assessores do Planalto

Incoerência

Assessores do Planalto ficaram indignados ao saber que a Petrobrás vai gastar R$ 35 milhões numa campanha na internet sobre a Jornada do Conhecimento – o objetivo é estimular crianças a se tornarem cientistas.

Fazem uma comparação: a verba total para defender a reforma da Previdência não vai além de… R$ 40 milhões – já incluídas todas as mídias, digitais e tradicionais. Ou seja, entendem que o governo Bolsonaro precisa definir melhor as prioridades na mídia.

Incoerência 2

Segundo levantamento do próprio Planalto , os sindicatos vão gastar mais de R$ 100 milhões em campanhas contra as mudanças na Previdência.

Ataque

O site de PSB, que faz campanha contra a reforma da Previdência proposta pelo governo, foi hackeado ontem. Durante algumas horas exibiu foto de Jair Bolsonaro fazendo… o clássico gesto de arma.

Passo a passo

Avança no PSB o projeto de Márcio França para disputar a Prefeitura de SP. Ele esteve ontem em Brasília para reunião com o presidente do partido, Carlos Siqueira.

Recalculando

Alguns oposicionistas ao governo Bolsonaro viram, na declaração do presidente de que há o “compromisso” de indicar Sérgio Moro ao STF, “mais um presente de grego do que uma gafe”.

Pois reforça nos adversários a impressão de que Moro teria conduzido a Lava Jato com intenções políticas.

Identidade

O senador Major Olímpio não se entusiasma com o envolvimento de integrantes de seu PSL no debate ideológico. Acha que o partido perde tempo e deveria… buscar uma identidade programática.

“A maioria de nós nem se conheceu direito, não há uniformidade de pensamento”, ponderou à coluna.

Identidade 2

Na conversa, o parlamentar evitou bater de frente com Olavo de Carvalho. Definiu-o apenas como “um amigo de pessoas do partido”.

Neo-idosos

Ouvidos mais de 2.200 brasileiros com mais de 60 anos, a pesquisa Tsunami Prateado constatou: só 10% deles não estão em nenhuma rede social – e 85% dos que têm até 64 anos usam computador ou notebook.

E usam bastante: 64% checam e-mails, 61% assistem a vídeos, 60% acessam banco e 55% pedem táxi pelo celular. A pesquisa é da Pipe.Social.

Boni na Cultura

José Bonifácio Sobrinho, o Boni, aceitou – como informou o blog da coluna ontem – integrar o novo conselho criado por João Doria – e que este pretende transformar em permanente, com o nome de Conselho de Gestão da TV Cultura. Uma de suas funções será aconselhar o futuro presidente da Fundação Padre Anchieta.

Boni 2

O Conselho de Gestão não interfere em nada no Conselho de Administração da TV Cultura. Pelo contrário, complementa. Há paz e harmonia entre todos.

Tipo exportação

Silvio de Abreu e Monica Albuquerque, da Globo, estarão nesta sexta em Los Angeles para o Content LA. Nos encontros com executivos e produtores de lá vão mostrar projetos da emissora – entre eles, a série inédita Aruanas e a já lançada Assédio.

Leia mais notas da coluna:

+ Doria e Meirelles foram sucesso de almoço do Bank of America em NY

+ Historiador vê o Brasil ‘se distanciando de ser um país viável’