As empresas que lidam com frango tiveram ontem uma alegria e uma tristeza. Os caminhões com carga viva foram liberados e boa parte das aves conseguiram chegar ao abatedouro.

Mas a ração continua sumida.

