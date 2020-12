Camila Coutinho inaugura concept store de xampu veganos

Camila Coutinho inaugura, terça-feira, no Shopping Recife, sua primeira concept store de xampu veganos, a GE Beauty. “A loja foi toda pensada para essa nova situação. Criamos um grande banheiro sensorial, com o cheiro do produto, o barulho da água. Fizemos um esforço para trazer sensações, mesmo sem poder abrir e cheirar o produto’, conta a influencer (tem 2,6 milhões de seguidores no Insta) e empresária.