Camila Bauducco inaugura espaço de eventos

Camila Bauducco acaba de inaugurar o Conexa Spot – espaço de eventos na Vila Nova Conceição. “Nesse primeiro momento trabalhamos com a locação da casa, que pode ser usada para workshops, palestras, coworking, gastronomia, jantar de amigos e até meditação e aulas de ioga”, explica a empresária — que pretende, em um segundo momento, criar um “member club”. “Estamos conversando com possíveis parceiros. Nossa ideia é montar programação com foco em desenvolvimento pessoal e networking.”