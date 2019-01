Camarote paulista

Carlos Xavier, Marcos Scaldelai, Margarete Costa e Chico Barbuto estão investindo no camarote DaGaroa 30% a mais do que no ano de estreia, em 2018. O quarteto prepara três dias para os foliões curtirem os desfiles do Grupo Especial, com shows de Alexandre Pires e Thiaguinho. “O Carnaval de São Paulo vem crescendo muito ano a ano. O de rua já é considerado o melhor do País. O DaGaroa veio para confirmar o potencial existente no carnaval de Sambódromo”, explica Scaldelai. “É o único espaço que pode ser comparado aos melhores camarotes do Rio de Janeiro, pelas atrações, conforto e alimentação”, conta. Eles dizem ter dois grandes objetivos: atrair gente da classe alta que nunca tinha tido esta experiência em São Paulo e fidelizar aqueles que foram no ano passado.