Camarote no Allianz tem ingresso a R$ 2 mil e promessa de luxo e conforto para assistir Guns N’ Roses

O projeto Backstage Mirante, dos empresários Bob Dannenberg, Fernando Ximenes e Thiago Armentano, quer proporcionar experiências de conforto e luxo para quem for assistir aos shows realizados no Allianz Parque. A estreia é no próximo dia 24 – quando o Guns N’ Roses se apresenta no estádio do Palmeiras.

Por um ingresso de R$ 2 mil, o fã da banda pode aproveitar três horas de esquenta (antes do show) e outras três horas depois do último acorde – com open bar e open food. O espaço (Parque Mirante) fica no rooftop do complexo Allianz Parque. O acesso é pelo Edifício Garagem – o que, segundo a organização, evita filas e o aperto das multidões.

Uma das maiores reclamações de quem vai assistir a um show grande, em estádios, é a condição e as filas para o banheiro. A organização do Backstage Mirante garante ter resolvido esse problema também – com banheiros limpos e espaçoso.

Durante o show, quem estiver no rooftop terá um corredor específico para chegar até a pista premium. “Nossos principais pilares são conforto, facilidade e exclusividade. A ideia principal é proporcionar uma experiência que garanta facilidade no acesso e saída atrelado ao serviço premium no warm up e after show”, disse Armentano.

Além do Guns, a agenda de shows no Allianz tem J Balvin, Imagine Dragons, Michael Bublé, Harry Styles. Agora é torcer para encontrar um Axl Rose bem disposto e menos desafinado do que aquele do Rock In Rio. Os ingressos podem ser comprados no site backstagemirante.com.

Marcelo Adnet e Xande de Pilares estão na disputa para o samba-enredo do Salgueiro

A Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro iniciou o processo da disputa que vai eleger o samba-enredo para o Carnaval de 2023. O ator e compositor Marcelo Adnet e o novo contratado da TV Globo, o cantor e compositor Xande de Pilares, estão entre os 12 classificados. O ator esteve na quadra da escola suando a camisa para defender o samba que compôs com outros autores. Em São Paulo, Adnet é embaixador da Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio.

Empreendedoras unidas pelo sucesso

Nos dias 15 e 16 de setembro, Tatyane Luncah lidera o Conexão Diamond, evento para exaltar e unir mulheres que se arriscam a empreender no Brasil. Presenças confirmadas de Luiza Helena Trajano (Presidente do Conselho Magalu), Carol Paiffer (CEO Atom/SA), Greice Ciarrocchi (CEO da CCS) e Karla Marques (CP da Cimed). No Espaço Apas, das 9h às 19h.

Bloco de Notas

DIREITOS HUMANOS. O Governo de São Paulo e todas as secretarias e autarquias do Estado passarão a receber consultoria sobre ações judiciais relacionadas a Direitos Humanos movidas contra eles. Ela será feita pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP), órgão que funciona como o ‘advogado do Estado’.

VAREJO. O futurista Gerd Leonhard chega ao Brasil para participar da Convenção ABRAS 2022, organizada pela Associação Brasileira de Supermercados. O evento reunirá em Campinas nos dias 19 e 20 empresários para debater soluções para o varejo.