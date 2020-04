Caixa Econômica

Mesmo nesse cenário de caos, a Caixa não parou sua costura de joint ventures que estão sendo montadas para as subsidiárias Caixa Seguridade e Caixa Cartões. “Devemos anunciar parcerias em duas semanas”, conta Pedro Guimarães, conforme adiantado ontem pela coluna no Estadão/Broadcast.

Elas são as chaves para IPOs também em curso.

Essa gestão, segundo o presidente da Caixa, se mostra comprometida tanto com a população quanto com a matemática, atuando forte na bancarizão de pessoas mais humildes. “Devemos chegar ao fim de junho com 40 milhões de novas contas digitais”, estima Guimarães. “Isso terá impacto na saúde também, reduzindo a ida dessas pessoas às agências”.

Esse número é calculado em cima dos três benefícios emergenciais do governo federal, entre eles, o de R$ 600.

Henrique Meirelles declarou à BBC que era preciso “imprimir dinheiro” para enfrentar a crise do coronavírus. O responsável por enfrentar, no BC, a crise de 2008, aprofunda na coluna o que quis dizer: “A queda na atividade econômica abre espaço para um afrouxamento monetário”, o que, em regime de metas de inflação, “equivale a reduzir os juros e também aumentar a liquidez da economia, permitindo que consumidores, empresas, estados e municípios mantenham-se ativos”.

Neste contexto, há necessidade de ‘ação mais vigorosa’ no Brasil. “Com a recessão gerada pela crise, a inflação não é um problema no momento, o problema é a recessão”.

Blindagem

Quem entra no prédio da Fiesp hoje passa por triagem rigorosa. Primeiro, enfrenta teste de temperatura; depois, um longo questionário feito por uma enfermeira.

Paulo Skaf já fez o teste para Covid-19 duas vezes. Uma depois de encontro com Fabio Wajngarten – secretário de Bolsonaro contaminado – e outra, assim que seu motorista pegou a doença. Negativou.

Blindagem 2

Estão sendo reformados, no Senai, respiradores quebrados – força-tarefa com montadoras. A entidade também produz álcool gel – 700 mil frascos serão distribuídos para comunidades carentes.