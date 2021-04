Caixa Econômica sobe ao primeiro lugar do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

Pedro Guimarães contou ontem à coluna, que excluindo o crédito imobiliário dependente do FGTS – o SFH –, o banco federal cresceu… 618% no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, na comparação com 2018. “Quando a gente assumiu, a Caixa estava em quarto lugar no SBPE”, ressalta.

Hoje são os primeiros.

Gestão

O presidente da Caixa explica que o resultado é fruto de mudança radical na gestão da instituição financeira. “Estavam focados em grandes empresas, mais especificamente, em duas empresas brasileiras detentoras de R$ 30 bilhões de crédito. Hoje, optamos pelas micro e pequenas. E assim, chegamos a R$ 35 bilhões financiando algo perto de 350 mil empresas”, explica.

Guimarães compara a virada aos clubes de futebol. “Todos querem investir nos grandes, mas nos pequenos, não”, completa.

Gestão 2

O ex-banqueiro assumiu há mais de dois anos, sem balanço publicado. “Estávamos sem auditoria completa desde 2016”, observa. “Fomos atrás de pelo menos R$ 5 bilhões para fazer as devidas provisões de credores duvidosos, exigidas por lei, e permitir a publicação 100% auditada”.

Gestão 4

Curiosidade: Guimarães está entre os poucos integrantes da equipe econômica que não sofre críticas públicas do presidente.

Coffin Joe

Passou batido a homenagem da Academia a José Mojica Marins, o Zé do Caixão, no Oscar. O cineasta foi incluído na lista in memoriam no site da premiação. “Creio que, em essência, ele tenha assistido a tudo”, diz Liz Vamp, sua filha.

Organizados

O reitor José Vicente e os professores Eunice Aparecida de Jesus e Juarez de Paula Tadeu passam a integrar, a partir de hoje, o Conselho Consultivo da Ouvidoria da PM- SP – grupo de combate ao racismo na polícia.

Versão delas

Bete Coelho apresenta a versão de Consuelo de Castro de Medeia, no domingo. A transmissão será pela plataforma #CulturaEmCasa.