Caixa Econômica prepara troca do indexador no credito imobiliário

A Caixa Econômica está preparando troca do indexador no credito imobiliário. A ideia, segundo se apurou, é a de substituir a ultrapassada TR – sim, ela ainda existe – para correção por meio de IPCA, segundo adiantou a coluna no Broadcast ontem.

Uma das vantagens, segundo fonte credenciada, é que o IPCA nas transações vai permitir a securitização dos empréstimos autorizados, visto que a Caixa tem suas NTNs (Notas do Tesouro Nacional) também corrigidas pelo IPCA.

