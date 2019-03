Precedendo a intenção de realizar seu IPO, a Caixa desenha negociação de balcão para o setor de seguros e de cartões. No de seguros, fonte do banco estima aumento na geração, de R$ 8 bilhões – conforme adiantou a coluna ontem no Broadcast. Já no de cartões seriam R$ 4 bilhões a mais em captações.

Tudo neste 1.º semestre.

Esses recursos seriam destinados a pagar os IHCDs – instrumentos usados nos últimos anos, pelo Tesouro, para aportar recursos em bancos públicos –, cumprindo o Acordo de Basileia.

