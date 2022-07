Caio Castro e Cauã Reymond são sondados para interpretar D. Pedro I

Secretaria Municipal de Cultura, de Aline Torres, sonda os atores Caio Castro e Cauã Reymond para interpretar o papel de Dom Pedro I na encenação do Grito da Independência – que ocorrerá em São Paulo no 7 de setembro. Cauã já fez o personagem no filme a “Vida de Pedro” e Caio na novela “Novo Mundo”.

O que pode frustrar a tentativa de ter um nome conhecido no elenco é, claro, o valor do cachê. Se não houver acordo, o papel cairá nas mãos de um ator de menor apelo popular. O plano é que a peça seja apresentada às margens do riacho do Ipiranga, perto do Parque da Independência. Bolsonaro já avisou às autoridades que tem intenção de vir para a reinauguração do Museu do Ipiranga. O presidente não poderá falar oficialmente na cerimônia por conta das restrições do período eleitoral – tampouco o governador Rodrigo Garcia. Já Ricardo Nunes não sofre nenhum impedimento.

BLOCO DE NOTAS

NO PARQUE. O Revelando SP, iniciativa do Governo de São Paulo, será realizado de 20 e 24 de julho gratuitamente no Parque da Água Branca. Destaque para os shows de Almir Sater, Rolando Boldrin, Tetê Espíndola e Marcelo Jeneci.

ARTE. O estúdio Campana, dos irmãos Fernando e Humberto, passa a ser representado pela Luciana Brito Galeria. Em novembro, vem a primeira exposição desta parceria, em São Paulo.

VIDA RURAL. O filme Espírito do Lugar será exibido na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Igreja da Matriz), em São Bernardo do Campo, no dia 24 de julho. Dirigido por Gabriel Mendes da Costa, a obra retrata uma SP rural.

FORÇA. Ex-secretária do governo João Doria, Patricia Ellen está colaborando com a captação final de recursos para o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. O evento acontece entre os dias 26 e 29 de julho na UNICAMP, em Campinas. “Este encontro é simbólico em um momento de urgência climática e ambiental”, disse Patricia – que atua na consultoria Systemiq.

ANTES QUE ACABE. Termina hoje a 1ª edição da Imaginária, festival de fotolivro que acontece pela primeira vez em São Paulo – em quatro andares do Edifício Vera, no Centro histórico da Cidade. Em sua edição de estreia, a Imaginária reúne cerca de 30 expositores de diversos países e apresenta uma programação gratuita de oficinas, exposições, conversas e premiações. “Diante de um tempo cada vez menor de observação das imagens, o fotolivro é um convite para a contemplação da fotografia”, disse José Fujocka, cofundador, curador e organizador dos eventos da Casa de Livros e editora Lovely House.