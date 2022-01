Caetano Veloso ganha homenagem do ‘Mundo Bita’ pelos seus 80 anos

Caetano Veloso ganhou homenagem do “Mundo Bita” pelos seus 80 anos. O cantor – na foto com Chaps Melo, criador do desenho animado – virou personagem (veja na foto abaixo) e aparecerá cantando quatro de suas canções de sucesso na Rádio Bita. O primeiro lançamento será “O Leãozinho”, de 1977, no dia 4 de fevereiro, no YouTube. “Devo isso a Benjamim, meu neto mais novo, que vem crescendo perto de mim”, diverte-se Caetano. “Imagino como ele vai reagir ao ver minha cara ali e ouvir a minha voz: o vovô dele entre as figuras que ele já ama ver na TV”.