Caetano se apresenta sozinho em live de Natal, filhos só fazem participação especial

Diferentemente de sua primeira live, em agosto, Caetano Veloso não terá a companhia dos filhos durante toda a apresentação de Natal que fará no dia 19. Mas convidou Moreno, Zeca e Tom para participarem, separadamente, cada um de uma música do repertório do show.

“Ele não consegue largar esses filhos, está muito apegado”, brinca Paula Lavigne.

Ao contrário da primeira performance online, que foi exibida em parceria com a Globoplay, esta vai ao ar pelo YouTube.

Caetano pediu, pelo Instagram, sugestões para o repertório da apresentação de Natal.