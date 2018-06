Caetano faz show para levar exposição Queermuseu ao Rio

Caetano Veloso fará pocket show no Parque Lage, dia 15. Para ajudar no financiamento e levar a controvertida exposição Queermuseu para o Rio.

Com coordenação do coletivo #342artes, o evento contará também com leilão de obras doadas por artistas brasileiros.

A mostra – cancelada em Porto Alegre após críticas – desagrada o prefeito Marcelo Crivella.

