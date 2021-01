Caetana Metsavaht e Morena Leite apresentam o restaurante Cedilha

As sócias Caetana Metsavaht e Morena Leite usaram receitas caiçaras como inspiração para compor o menu do restaurante Cedilha – localizado no Janeiro Hotel, na capital fluminense. “Desafiei a Morena a criar um menu com brasilidade, comida saudável e, ao mesmo tempo, aconchegante”, explicou Caetana à Vogue. E ainda nesse primeiro semestre, a dupla pretende reinaugurar outro restaurante, o Janeiro, no segundo andar do hotel. “Lá, o cardápio será mais clássico e sofisticado. Mesmo assim, investimos na raiz brasileira, em ingredientes sazonais, que serão comprados de pequenos produtores”, pontuou a chef para a revista.