Caco Barcellos coordena nova temporada do Profissão Repórter de casa

Enquanto não toma a vacina para se proteger da covid-19, Caco Barcellos é o único integrante do Profissão Repórter que segue trabalhando de casa. Ele montou um estúdio no quarto de hóspedes, de onde faz entrevistas, planeja as gravações e coordena o trabalho de toda a equipe. No ar na próxima terça-feira, o primeiro programa da nova temporada fala sobre o início da vacinação no Brasil. “Quando eu puder tomar a vacina, volto correndo para a rua”, diz ele, que nunca pensou que viveria algo parecido com esta pandemia em décadas de trabalho.