Cabeleireiro turco abre salão em SP

Ertan Karadeniz, cabeleireiro turco radicado há sete anos em SP, acaba de inaugurar seu primeiro salão de beleza no Brasil, o Satch, na Alameda Lorena. “Nossa filosofia é que a beleza ideal é diferente para cada pessoa”, conta Karadeniz, que iniciou sua carreira aos 16 anos ainda vivendo em Istambul, onde passou por diversas escolas, inclusive a renomada Schwarzkopf Academy. “Foi onde aprendi a cortar cabelos” – a escola virou marca registrada do hair designer. Como veio parar no Brasil? “Em 2011, por causa de uma ex-mulher. Acabei me estabelecendo por aqui e ‘abrasileirei’ minha técnica.” Antes de abrir endereço próprio, ele passou por salões como Beka e Studio Lorena.