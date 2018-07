Cabeleireiro de Neymar lança curso online

Nariko, cabeleireiro de Neymar, vai lançar curso online com suas técnicas profissionais. O hairstylist, que acompanha o craque na Rússia, também cortou as madeixas de Tite, Suarez e outros craques que estão na Copa.

Nos vídeos, Nariko conta sua trajetória como empreendedor: começou cortando cabelo na casa dos pais e hoje mantém um salão em Paris.

‘Joga pra Animar’, uma música

para Neymar chamar de sua

Neymar não é artilheiro do Brasil na Copa, mas ganhou uma música para chamar de sua. É Joga para Animar , cujo refrão diz: “Quando joga é pra reinar/ joga pra animar/ joga pra ganhar/ joga pro Neymar/ e faz a torcida vibrar”.

Os compositores? Jair Oliveira e Simoninha.

Midiático

Coração dividido

Isabel Goulart, uma das modelos mais bonitas do Brasil, ficou triste com a eliminação da seleção da Alemanha, já que seu namorado Kevin Trapp, goleiro reserva da seleção alemã, não estava exatamente feliz após seu pais perder de 2 a 0 para a Coreia do Sul.

Entretanto, a top postou, ontem, foto, feliz no Estádio Spartak, onde ela assistiu a partida entre Sérvia e Brasil. Com direito a mensagem desejando boas energias para “os meninos no jogo de hoje”.

