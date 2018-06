O mundo está de olho em como os EUA vão lidar com a questão dos imigrantes do México. Segundo o Google Trends, as buscas por “fronteira”, em todos os idiomas, cresceram 137%. E a pergunta mais feita, em inglês, não é nada favorável à política de Trump: “Por que as famílias estão sendo separadas na fronteira?”

