CORTE REUNIDA PARA DISCUTIR O INDULTO, ONTEM. FOTO ESTADÃO

As buscas no Google sobre “indulto” cresceram 2.070% desde quarta-feira, quando o Supremo retomou o julgamento do assunto, envolvendo altas figuras da política e do governo.

A pergunta mais frequente: “O que é indulto de Natal?”.

