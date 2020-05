Buffett acha que quem apostar contra o mercado nos EUA vai perder

Do ‘speech’ anual de Warren Buffett, sábado, fontes da coluna tiraram uma máxima: “Nunca apostem contra o mercado de ações dos EUA”.

Desde a crise e depressão de 1929, os EUA têm saído dos desastres com mais agilidade. “Você nunca deve apostar contra os Estados Unidos. Isso ainda é verdade”, apontou o megainvestidor.

A crise de 29 quebrou muitos bancos, pessoas, empresas etc… Para fazer um “hedge” frente a futuras crises, as autoridades monetárias americanas criaram, em 1933, o Federal Deposit Insurance Corporation– FDIC.

Garantindo depósitos de até US$ 250 mil para instituições associadas.

No Brasil, criado em 1995, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) coincidentemente, garante… R$ 250 mil.

A empresa de Buffett, a Berkshire Hathaway, perdeu US$ 49,7 bilhões no primeiro trimestre de 2020. A exemplo de todas as outras. No de 2019, ganhou US$ 21,6 bilhões.

O megainvestidor, durante a conferência, disse estar confiante de que o mercado vai retornar. “Só não sabemos se ainda na sua gestão”, ironizou, preocupado, conhecido brasileiro investidor.

Buffet, semana passada, escolheu Bill Gates para tocar sua Fundação beneficente quando ele se for.



Bate coração

Está cada vez mais clara a associação entre doenças cardiovasculares e morte causada pela covid–19.

No Estado de São Paulo, segundo observa o estudioso infectologista Esper Kallás, 60% das mortes ocorreram em pessoas com cardiopatia, segundo dados levantados anteontem.

Coração 2

Nos EUA, doença das coronárias, insuficiência cardíaca e arritmias aumentaram o risco de morte em 2,7, 2,5 e 2 vezes, segundo a principal revista médica do país, a The New England Journal of Medicine.

A postos

Regina Duarte e boa parte de sua equipe estavam de quarentena em SP. Mas voaram este fim de semana para Brasília.

Segundo fontes da coluna, Regina, desde a semana passada, buscava meios de encontrar Bolsonaro pessoalmente.

A postos 2

A atriz, do grupo de risco, teve dificuldades em achar voos que não estivessem completamente lotados. Espera agenda do presidente para esta semana.

A postos 3

Na quinta, Regina assistiu “perplexa” à entrevista que a reverenda Jane Silva – ex-secretária adjunta da pasta – deu ao canal do youtuber bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Nela, Jane acusa a ministra de… aparelhamento do órgão.

Cheiro de 2020

Moro encontrou Curitiba, no fim de semana, lotada de outdoors com sua foto. Acompanhados de frase que ele tem repetido: “Faça a coisa certa, sempre!”