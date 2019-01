Buffet nos Jardins

O Olea, restaurante ítalo-mediterrâneo de Onorato Fiorentino, acaba de ganhar um quarto endereço em São Paulo. A nova filial da rede é o mais recente inquilino do edifício Plaza Iguatemi, que fica em frente ao famoso shopping. A novidade do restaurante é o buffet de almoço aos sábados e domingos – não só nos dias de semana, como nas outras unidades. “Trabalhamos com buffet no almoço e um cardápio com pratos à la carte no jantar, quando as pessoas têm mais tempo”, explica Onorato. “Temos muita procura para almoço na região da Faria Lima”, completa. O buffet do restaurante inclui uma vitrine de saladas orgânicas, uma das preferências do pessoal da área. As outras unidades estão na Rua Joaquim Antunes, no Cidade Jardim e dentro da loja Comark Mercedes-Benz, também na Faria Lima.